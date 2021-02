O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que detalhes da volta às aulas nos colégios da rede estadual serão divulgados na semana que vem e que a expectativa é retomar as atividades em março. Entrevista exclusiva ao quadro Café com Política, da Rádio Super 91.7 FM, Zema disse que os alunos que preferirem permanecer com o homescholling (aula em casa) poderão optar pela prática.

O governador ressaltou que a proposta era retomar as aulas em outubro, mas uma liminar obtida pelo sindicato dos professores impediu.

“O aluno que quiser continuar estudando em casa, através da internet, da teleaula, do material didático físico que é distribuído, pode fazer. Porque muitas vezes esse aluno pode morar com os avós, que estão numa população de risco, e a família julga que não é adequado. Então, essa aula é opcional”, afirmou Romeu Zema.

O governador ainda clamou para que a população permaneça em casa durante o Carnaval para evitar o aumento da transmissão do coronavírus. “É um Carnaval que infelizmente vamos ter que aguardar para o futuro. Não podemos ter aglomerações. Estamos no meio de uma segunda onda que é pior que a primeira. Fica aqui meu pedido a todos de mantermos o distanciamento, de tomarmos as medidas necessárias, de usarmos máscaras”, afirmou.