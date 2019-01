A situação financeira de Minas Gerais pode ser ainda mais grave. O governador Romeu Zema (Novo) divulgou nas redes sociais que o déficit do Estado é de R$ 30 bilhões. O índice é R$ 18,6 bilhões maior do que o estimado no orçamento para 2019.

“A calamidade financeira de Minas é a maior do país, com previsão de déficit para 2019 de R$ 30 bilhões. Somente a nossa folha de pagamento compromete 80% dos recursos”, publicou Zema. Na web, o chefe o Executivo Estadual afirmou que é “preciso racionalizar os gastos de pessoal para que Minas saia dessa crise e possa investir em áreas essenciais”.

No dia 10, Zema aprovou o orçamento de Minas Gerais para 2019 e manteve a previsão do déficit em R$ 11,4 bilhões, como apresentada pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT). O orçamento estimou uma receita de R$ 100,33 bilhões e uma despesa de R$ 111,77 bilhões.