No primeiro pronunciamento após ser eleito governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) disse que a situação financeira do Estado é pior que a mostrado pela atual gestão. Por isso, medidas impopulares terão que ser tomadas.

“A situação é pior que o que foi mostrado. Queremos um levantamento, com ajuda do TCE (Tribunal de Contas do Estado), para sabermos de todos os problemas do Estado. Algumas medidas serão impopulares. Não tem como não adotá-las”, afirmou. No entanto, ele não detalhou quais seriam essas medida, mas deixou claro que cortará todos os cargos políticos.

Segundo o governador eleito, a gestão será transparente. “Cada cafezinho eu quero que seja lançado para o povo saber. No final do ano, todos os centavos serão discriminados”, garantiu.

Com 98,37% das urnas apuradas, Zema conta com 71,86% dos votos válidos. Já o adversário, Antonio Anastasia (PSDB), foi votado por 28,14% dos eleitores mineiros. A vitória de Zema ocorre no dia do aniversário dele.