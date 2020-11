O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), vai se candidatar à reeleição nas eleições de 2022. A informação foi confirmada pelo chefe do executivo estadual em entrevista a jornalista Edilene Lopes no programa “Domingo Especial: Eleições”, veiculado na rádio Itatiaia, neste domingo (29).

“O meu plano, hoje, é ser candidato novamente ao Governo do Estado porque, depois de 23 meses de governo, já vi que nos próximos 25 eu não vou conseguir fazer tudo que é necessário para consertar Minas Gerais. Vou ficar aqui talvez 8 anos e ainda vou sair deixando alguma coisa, que eu gostaria de ter feito, sem fazer. Mas é necessário um tempo maior”, acredita o governador.

Zema aproveitou para criticar o governo anterior. “Minas Gerais foi um estado que foi extremamente maltratado principalmente no último governo, que deixou o estado na situação de penúria. Os prefeitos sabem muito bem do que estou falando porque deixaram de receber do último governo e eu estou pagando aqui R$ 7,2 bilhões. Então, é necessário um tempo maior”, afirma.