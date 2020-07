O governador Romeu Zema se reuniu virtualmente, nessa sexta-feira (17), com líderes de setores econômicos para ouvir as principais demandas e receber sugestões que ajudem a adaptar o plano Minas Consciente às necessidades de todos.



A ideia é atualizar os protocolos para o novo momento da pandemia em Minas Gerais, que deve entrar em um estado de platô, quando os números de casos e óbitos diários se mantêm estáveis.



“Os protocolos que serviam para o período pré-pico são diferentes do que precisaremos agora, no pós-pico. Antes, estávamos lidando com uma situação em que o número de casos e óbitos era, semana após semana, maior. Agora, já teremos números estáveis e, depois, devemos ter algum recuo. Por isso, o plano passará por aprimoramentos e nós queremos que ele espelhe a realidade, que seja o mais justo possível”, afirmou Romeu Zema.



O governador também ressaltou o esforço da gestão para tornar o plano mais abrangente e considerar as necessidades de forma individualizada.



“Um dos pontos que vamos rever são as divisões por macrorregião, para tentar restringir ainda mais o perímetro de avaliação e contemplar necessidades específicas dos municípios. Também abrimos um chamamento público, contando com a participação ativa da Associação Mineira de Municípios, para ouvir as demandas da população e das prefeituras”, disse.



O secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, destacou que o encontro com as entidades de classe faz parte desse esforço para contemplar as diferentes realidades.



“É muito importante que a gente entenda as necessidades de vocês, que estão passando tantos apertos com essa guerra, que estão na linha de frente. Nós respeitamos isso e sabemos que, somente juntos, poderemos trilhar um caminho melhor, dentro do que a pandemia nos permite, para continuarmos nessa batalha”, afirmou.



Foram ouvidos líderes da Federação das CDLs de Minas (FCDL), da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Minas Gerais (Federaminas), do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg), da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), da Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas), da Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio), da Federação das Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais (FETCEMG), da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e da Associação Mineira de Supermercados (Amis).



Também participaram do encontro o secretário de Governo, Igor Eto; o secretário-geral adjunto de Estado, Marcel Beghini; e o subsecretário de Desenvolvimento Regional da Sede, Douglas Cabido.

Fonte: Segov