O governador Romeu Zema (Novo) afirmou, na manhã desta sexta-feira (14), que os servidores públicos poderão ficar sem garantia de receber salários até o fim do seu mandato, caso a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal do governo federal não seja aprovada.

Por isso, ele disse estar iniciando as conversas com os deputados estaduais para preparar terreno para o envio das propostas para a Assembleia, que vão envolver, entre outras medidas, as privatizações da Cemig e da Copasa.

De acordo com o governador, o estado está gastando cerca de R$ 1 bilhão a mais do que arrecada por mês e nunca vai resolver seu problema se não fizer um ajuste de contas.

“A cada mês pioramos nossa situação. Se não fizermos isso, só vamos ter o quadro agravado e daqui a dois ou três anos o funcionalismo não vai receber nada no mês ou talvez vai receber um salário parcelado de seis vezes e não é isso que nós queremos”, disse.