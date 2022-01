O governador Romeu Zema (Novo) e vários políticos mineiros e de outros Estados lamentaram nas redes sociais o desabamento de uma parede de pedra em cima de lanchas nos Cânions de Capitólio, região Sul de Minas.

“Sofremos hoje a dor de uma tragédia em nosso Estado, devido às fortes chuvas, que provocaram o desprendimento de um paredão de pedras no lago de Furnas, em Capitólio. O governo de Minas está presente desde os primeiros momentos através da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Os trabalhos de resgate ainda estão em andamento. Solidarizo com as famílias neste difícil momento. Seguiremos atuando para fornecer o apoio e amparo necessários”, escreveu Zema em suas redes.

Repercussão

Vários deputados da bancada mineira e de outros Estados se solidarizaram com a tragédia em Capitólio. “Minha solidariedade às vítimas do deslizamento de pedras em Capitólio e a seus familiares. Um dia muito triste em Minas Gerais”, escreveu a deputada Áurea Carolina.

“Minas Gerais continua sofrendo com as fortes chuvas. E hoje, mais uma tragédia. Minha solidariedade às famílias das vítimas e aos feridos no terrível acidente ocorrido em Capitólio. Que Deus conforte a todos!”, postou o deputado Newton Cardoso Jr.