O governador Romeu Zema (Novo) começou a cumprir, neste sábado (5), o cancelamento de parte das demissões em massa feitas pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT), no último dia 31 de dezembro. O petista havia desligado cerca de 4 mil servidores no último ato de sua gestão.

O jornal “Minas Gerais”, diário oficial do Estado, deste sábado traz uma lista de 81 servidores que serão readmitidos pelo Governo por ato do governador. Dentre os chamados de volta, a maioria está lotada na Advocacia Geral do Estado (AGE), na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e na Ouvidoria Geral do Estado (OGE).

Nessa sexta-feira (4), a Seplag já havia adiantado que o Governo estava estudando voltar atrás na demissão dos comissionados feitas tanto pelo ex quanto pelo atual governador. A ideia era que as secretarias de governo indicassem quais serviços tiveram o funcionamento comprometido pelas exonerações e, assim, até o dia 12, estes postos essenciais seriam preenchidos novamente.

Vai e volta

Quando promoveu as exonerações dos 4 mil servidores, a gestão do ex-governador Fernando Pimentel declarou que a medida visava “atender às reiteradas manifestações públicas de integrantes indicados do governo eleito sobre a necessidade de redução drástica destes quadros, por os considerarem desnecessários”.

O secretário de Planejamento da época, Helvécio Magalhães, ainda disse que a gestão anterior tomou a decisão mesmo discordando da opinião do novo governo sobre a necessidade dos comissionados na condução das políticas públicas do Estado.

Na nova gestão, ocorreram novas dispensas. O governo promoveu a exoneração de todos os servidores comissionados do Estado, exceto das áreas de segurança pública e saúde.

Contudo, nessa sexta (4), conforme o Hoje em Dia mostrou, o secretário de Planejamento e Gestão do novo governo, Otto Alexandre Levy Reis, comunicou que parte dos exonerados seriam chamados de volta para manter serviços emergenciais funcionando.

Esposas

Além das contratações, o governador ainda promoveu uma troca de cadeiras no Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas). Neste sábado, Zema dispensou Carolina de Oliveira Pereira Pimentel, esposa do vice-governador do cargo de presidente da entidade.

No lugar de Carolina, foi nomeada a esposa de Paulo Brant (Novo), vice-governador de Minas Gerais. Alexia Rodrigues de Paiva toma posse na próxima segunda-feira na direção da entidade.

O Servas é uma organização da sociedade civil de direito privado e sem fins lucrativos que, na prática, é um braço social do governo com ações de assistência social com projetos em municípios mineiros com baixo Índice de Desenvolvimento Humano, no combate à fome, promoção à saúde, amparo a pessoas de rua, idosos e pessoas em vulnerabilidade.