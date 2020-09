A Secretaria Municipal de Saúde iniciou a Campanha de Vacinação Antirrábica nas comunidades rurais de Formiga. De acordo com o setor de Epidemiologia, a cada semana, serão divulgadas as localidades e datas onde as equipes estarão trabalhando, para que a população prepare seus cães e gatos para serem vacinados.

Confira a programação para a próxima semana (do dia 8 ao dia 11 de agosto)

• DIA 8 (TERÇA): Córrego do Barro, Barra Mansa, Moita Fria, Mamonas e São Pedro

• DIA 9 (QUARTA): Cachoeira do Buriti, Cascavel, Buraco, Morro Cavado I, Mamonas e São Pedro