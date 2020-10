O Jardim Zoológico e o Jardim Botânico de Belo Horizonte vão reabrir neste sábado (10), pela primeira vez desde o início da pandemia. A informação foi confirmada pela prefeitura da capital.

O funcionamento dos espaços será de 8h às 17h, apenas entre os dias 10 a 12 de outubro. A prefeitura ainda não tem previsão de quando eles serão reabertos de forma definitiva:

“A ideia é, a exemplo do que já acontece nos parques, começar a reabertura de forma mais conservadora e, à medida em que as experiências forem positivas e os indicadores epidemiológicos permitirem, ir ampliando o número de acessos e dias de funcionamento”, informou a administração municipal.

Quem quiser visitar os espaços, terá que fazer um agendamento no site da prefeitura, assim como já acontece com os parques municipais. A ideia é evitar aglomeração de pessoas.

Já é possível fazer o agendamento desde as 14h desta sexta-feira (9), gratuitamente. No dia da visita, o frequentador precisa pagar o valor do ingresso lá na hora. No site é possível ver todos os valores cobrados na bilheteria. Não haverá venda antecipada de ingressos.

Para agendar, basta acessar o site da prefeitura, no campo de “serviços”. É preciso estar imunizado contra a febre amarela para entrar no zoológico.

Os protocolos para os frequentadores do zoo serão os mesmos já adotados nos parques, como uso obrigatório de máscara durante toda a visita, aferição de temperatura para acesso, disponibilização e recomendação de uso de álcool 70%, recomendação de manutenção do distanciamento físico entre pessoas, entre outros.

Algumas atrações, como o Aquário da Bacia do Rio São Francisco e o Borboletário, permanecerão fechadas nesse primeiro momento. Em alguns recintos, como a casa de répteis e túnel dos gorilas, haverá controle de acesso para permitir o distanciamento entre pessoas.

Fonte: G1