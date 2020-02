Por Priscila Rocha- Últimas Notícias



A votação da primeira etapa do State Farm Dark Horse Dunker 2020 termina nesta terça-feira (18). O formiguense Túlio da Silva, atleta da Missouri State University, é o representante do Brasil na competição. A escolha do melhor atleta ocorrerá por meio de votação popular.

Dezesseis jogadores de equipes universitárias americanas estão participando da competição. O vencedor será selecionado para competir no State Farm College Slam Dunk e no Campeonato de Três Pontos, evento que apresenta alguns dos melhores dunkers da faculdade e atiradores de três pontos do país.

A escolha dos atletas teve início na terça-feira passada (11). Nesta primeira fase, serão selecionados oito jogadores. Os vencedores serão anunciados no dia 21, quando for aberta a segunda etapa. As votações para a segunda rodada, a semi-final e a final também ficarão disponíveis por uma semana.