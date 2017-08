Após as explosões de terminais de autoatendimento que destruíram parte das agências dos bancos Caixa Econômica Federal e Mercantil do Brasil na madrugada desta terça-feira (1), o portal Últimas Notícias entrou em contato com as instituições bancárias para saber como ficaria o atendimento aos clientes.

A preocupação maior era de aposentados e pensionistas que recebem seus benefícios na agência do Mercantil. Porém, segundo informações enviadas por meio de nota, já nesta quarta-feira (2), estará na cidade um Posto de Atendimento Móvel para realizar o atendimento aos clientes. Ainda de acordo com a nota, “O banco esclarece que colabora com os trabalhos da polícia e que estão sendo tomadas todas as providências necessárias para a reabertura da agência. É importante destacar que os correntistas podem utilizar os canais eletrônicos (Internet Banking, Mobile Banking e Gente Fone) para realizar suas transações”.

Já os clientes da Caixa podem efetuar pagamentos e movimentações por meio dos canais eletrônicos e ainda, nas lotéricas e postos de atendimento Caixa.

Os bancos não divulgaram uma previsão de reabertura das agências após a ação dos bandidos.