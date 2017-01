A Polícia Militar (PM) apreendeu nessa quinta-feira (26), a caminhonete Hilux usada no assassinato do empresário formiguense, Gilmar Basílio, de 56 anos, no dia 19 deste mês. Três homens foram presos e um menor apreendido.

Durante patrulhamento, policiais abordaram dois homens de 24 e 34 anos na rua Virato Correia com Guapé, no bairro Belvedere II. Eles estavam em um Fiat Uno, cor vinho e com R$3 mil em dinheiro, além de dois aparelhos celulares. A PM acredita que o dinheiro é proveniente de explosão de caixa eletrônico.

Na casa deles, na rua Sargento Henrique Loureiro, no bairro Realengo, foi localizado um terceiro autor, de 26 anos, contra quem já havia um mandado de prisão. No local, havia uma VW/Saveiro, cor preta, com placa adulterada. Esse veículo foi furtado em Belo Horizonte no dia 18 deste mês. Foram apreendidos ainda: seis munições calibre 38 intactas, um HT (aparelho de rádio amador na frequência da PMMG), um bloqueador de rastreador veicular e CRLVs diversos. Havia, inclusive, um documento da Saveiro com assinatura de venda.

Já na residência de um menor, foi apreendida a Hylux branca, também com placa adulterada. Esse veículo, segundo a PM, foi usado no assassinato em Formiga na quinta-feira passada (19).

A perícia esteve no local e uma equipe da Polícia Civil de Formiga esteve na Delegacia de Divinópolis.

O assassinato

Gilmar chegava para trabalhar na empresa dele quando foi surpreendido e morto no Centro de Formiga. Após o crime, os indivíduos fugiram e estão sendo procurados pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, testemunhas relataram que ouviram dois tiros no local e correram para ver o que havia ocorrido. Nesse momento, avistaram uma caminhonete branca fugindo em alta velocidade rumo ao Terminal Rodoviário.