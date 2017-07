Da Redação

A buraqueira que as vias públicas exibem há tempos e as constantes e reiteradas promessas de que a operação tapa-buracos em breve chegará ao bairro “tal” tem sido motivo de indignação da população que há 7 meses ouve a mesma cantilena.

Na tarde dessa terça-feira (25), uma cena inusitada resume bem o que o formiguense pensa a respeito: com muito humor, a sinalização de uma das milhares de crateras existentes na principal via de acesso ao bairro Cidade Nova, a avenida José de Oliveira, chama a atenção dos administradores municipais ao mesmo tempo em que traduz algo bem simples de ser entendido: “o povo já está de saco cheio com tanto blá-blá-blá!”

Não é a primeira vez que a população local se manifesta de forma inusitada para chamar a atenção da administração pública referente aos problemas de infraestrutura no bairro. Em janeiro de 2016 bananeiras foram “plantadas” dentro dos buracos existentes na avenida José de Oliveira para chamar a atenção da administração.