O Unifor-MG emitiu nota no início da tarde desta segunda-feira (16) informando que as aulas presenciais do centro universitário e do Colégio Unifor estão suspensas.

A medida será adotada até o dia 29 deste mês com o objetivo de ampliar as ações de prevenção e combate ao coronavírus (covid-19).

De acordo com a unidade de ensino, as atividades acadêmicas terão continuidade por meio eletrônico. “O período de suspensão das aulas pode ser reduzido ou ampliado, conforme recomendações dos poderes públicos competentes”, informa a nota.

O Unifor-MG informa que os alunos do centro universitário devem acessar o Portal do Aluno e o Diretório do Arquivo do Professor (DAP) a partir de 12h desta terça-feira (17) para orientações acadêmicas. Já os alunos do Colégio Unifor devem aguardar orientações da direção.