Redação Últimas Notícias

O Corpo de Bombeiros realizou, nesta quarta-feira (29), o resgate de mais uma serpente em situação de risco. O caso foi registrado na balança do DEER/MG em Pains.

O réptil resgatado se trata de uma serpente da espécie cascavel (Crotalus durissus). Animal altamente perigoso e agressivo.

De acordo com o Cobom, os militares foram acionados por uma funcionária do DEER/MG, que avistou a serpente na rampa de acesso de pesagem de carga. “Na chegada da guarnição ao local, o animal estava debaixo de uma moita de capim onde, com o uso de uma pinça de captura de répteis, conseguimos capturá-la e, posteriormente, soltá-la em uma área de preservação ambiental”, informou o comandante do Cobom, tenente Mateus Campos Cunha.