Por Priscila Rocha – redação Últimas Notícias

Outubro – mês mais lindo do ano, na opinião da repórter que comemora a primavera dela – é o mês de celebração de uma das bebidas mais tradicionais no Brasil e no mundo: a cerveja.



Quem não conhece a famosa festa alemã Oktoberfest? Aliás, a 186ª edição da tradicional Oktoberfest de Munique, que é considerada a maior festa da cerveja no mundo teve início neste sábado (21). Também teve início em São Paulo, nesta sexta-feira (20), a 3ª São Paulo Oktoberfest. A festa terá shows, comida típica e claro, muita cerveja. Até 6 de outubro são esperadas 100 mil pessoas.



Você também é amante de cerveja, mas não poderá participar da celebração em São Paulo ou na Alemanha? Não se desespere! A cervejaria formiguense Fürst não deixará que o seu outubro passe a seco. No dia 26, a empresa realizará a Oktoberfürst.



Neste ano, a festa contará com a organização do Mr. Rock Eventos, uma das principais promotoras de eventos em Formiga e região, conhecida pela excelência em tudo que promove.



O Oktoberfürst será realizado na sede da Fürst, na avenida Vereador José Higino Filho, 740 – saída para Campo Belo (como chegar), a partir das 13h.



A festa contará com apresentação de três bandas: Vento Lunar – banda que presta uma homenagem às dinâmicas e sutilezas do folk e southern-rock de Neil Young, America, The Band, Crosby Stills & Nash, e The Allman Brothers Band, sem esquecer jamais do samba-rock brasileiro dos anos 70 de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Novos Baianos, Mutantes e Clube da Esquina. Heartbreaker – cover de Led Zepelin que apresenta arranjos e vocal fiéis aos da lendária banda inglesa e a banda Belos e Malditos cover de Capital Inicial.



No evento serão comercializadas as famosas cervejas Fürst. A festa contará também com praça de alimentação.



Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos em diversos pontos em Formiga, Arcos Bambuí, Campo Belo, Piumhi (confira aqui) e pelo site Sympla (em até 12 parcelas no cartão de crédito).