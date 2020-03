Redação Últimas Notícias

Desde domingo (29) está circulando um áudio no WhatsApp alertando sobre o caso de uma família , residente no distrito de Pontevila que “possivelmente” está infectada pelo coronavírus.



No áudio, uma mulher informa que a família teve contato com uma pessoa de Divinópolis. Segundo a mensagem, um membro da família trabalha como caseiro para um divinopolitano que poderia estar infectado. Em tom de alarde, a mulher informa ainda que o caseiro não estava bem.



Ao Últimas Notícias, a Prefeitura informou que a família teve contato com um potencial caso confirmado e apresentou sintomas gripais. “Uma equipe médica foi até a casa da família e colheu os exames. Estamos monitorando esses pacientes que estão em isolamento domiciliar”.

A administração municipal explicou ainda que os exames não estão prontos, desta forma, eles contabilizam como casos suspeitos. “Nós só conseguiremos confirmar a infecção com os resultados dos exames em mãos”.



Boletim epidemiológico

De acordo com os dados oficiais da Secretaria de Saúde divulgados na tarde dessa segunda-feira (30) até o momento não há registro de infectados pelo coronavírus em Formiga.



Foram notificados 179 casos suspeitos, 19 já foram descartados e não há mais nenhum paciente internado.