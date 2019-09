Redação Últimas Notícias

Na segunda-feira (23) teve início a estação mais colorida do ano, a primavera. Em Formiga, a estação das flores será celebrada com muito rock in roll com o Festival Estação Primavera.

Organizada pelo Mr. Rock Eventos, o evento ocorrerá no dia 9 de novembro, no Centro Cultural Claudinê Silvio dos Santos (Casa do Engenheiro) a partir das 13h. Durante o festival será realizada uma campanha de arrecadação de brinquedos. De acordo com a organização, serão aceitos brinquedos novos e em bom estado.