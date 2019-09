Por Gleiton Arantes

A greve dos Correios foi suspensa em Formiga e os 11 carteiros que aderiram ao movimento voltarão ao trabalho. A informação foi confirmada ao Últimas Notícias pelos profissionais que atuam no Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) do município.

Segundo os carteiros, a categoria retorna normalmente ao trabalho nesta quarta-feira (18) e segue até o julgamento do acordo coletivo no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, que irá acontecer no dia 2 de outubro.

“O TST determinou que a greve fosse suspensa, e haverá o julgamento no dia 2 de outubro. Por enquanto as cláusulas do acordo coletivo serão mantidas, e vamos aguardar o que será decidido no dia do julgamento para definir os próximos passos. Como os Correios e a comissão de negociação não entraram em acordo, agora são os juízes do TST que vão decidir regras do acordo coletivo, por isso não há mais a necessidade de continuarmos com a greve. O que for decidido, teremos que acatar”, explicou os funcionários ao UN.

A reivindicação da categoria é contra a redução dos salários e de benefícios, além da privatização da estatal. O reajuste salarial de 0,8% é um dos principais pontos reclamados pela categoria. No entanto, os trabalhadores querem também a reconsideração quanto à retirada de pais e mães do plano de saúde, melhores condições de trabalho e outros benefícios, como a redução da gratificação de férias de 70% para 30%. O governo ainda quer tirar o vale-alimentação no período de férias e ainda cortar o ticket extra que o funcionário tem direito no final de cada ano. Em relação ao aumento salarial, o governo quer reajustar em apenas 0,82%.

A greve nacional dos Correios foi decretada na noite de terça-feira passada (10) e os carteiros da agência de Formiga aderiram à paralisação, juntamente com os 36 sindicatos de todo o país. Profissionais da região e de diversas cidades do país também decidiram pelo fim da paralisação.

Na quarta-feira (11), os funcionários do município se reuniram em frente à central. Apenas quatro dos 15 profissionais e os atendentes continuaram trabalhando normalmente.