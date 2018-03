Redação Últimas Notícias

Um grave acidente, registrado na BR-354, entre uma carreta e um veículo de passeio deixou uma vítima fatal. O acidente ocorreu por volta das 10h30 desta quarta-feira (21) no km 492 da rodovia. Chovia no momento do acidente.

Segundo informações do condutor da carreta, ao entrar em uma curva ele se deparou com o veículo que invadiu a contramão. O motorista do veículo com placa HDF-4029, de Itaúna, faleceu no local. O condutor ainda não foi identificado.

O motorista da carreta, com placa de Formiga, teve uma luxação no braço.

A cerca de 150 metros do local onde ocorreu o acidente, o motorista de um caminhão perdeu o controle direcional do veículo que rodou na pista e tombou. O homem não sofreu nenhum ferimento.

Na sexta-feira (16) outro acidente foi registrado no mesmo trecho, causando a morte de duas pessoas no local. Uma terceira vítima faleceu no hospital.