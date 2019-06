O vice-prefeito de Arcos Halph Carvalho (PROS), alvo de mandados busca e apreensão cumpridos na residência dele pelas polícias Militar e Civil na terça-feira (25), se pronunciou por meio de nota nessa quinta-feita (27), a pedido do portal Arcos Notícias.

Não foram divulgados detalhes da ação coordenada pela 1ª e 2ª promotoria de Arcos. A única informação divulgada até então, era de que não se tratava de crime político. “A investigação envolve questões pessoais, portanto não se trata de investigação de caráter político e mais informações não podem ser repassadas já que o caso está sob sigilo”, informou o delegado Elmer Flávio.

Confira a nota do vice-prefeito de Arcos

“Neste momento me dirijo a todos para esclarecer o ocorrido nos últimos dias e para evitar especulações ou que sejam espalhadas falsas notícias.

Inicialmente, é importante deixar claro que, no momento, não respondo a nenhum processo e não fui preso.

O que aconteceu é que foi iniciada uma investigação policial, na qual estou envolvido. A referida investigação não tem qualquer natureza ou vinculação à pedofilia.

Tão logo tomei conhecimento da investigação, imediatamente me coloquei à disposição da polícia, acompanhei os policiais do quartel até minha residência e entreguei, espontaneamente, todos os objetos por eles solicitados, como também, outros que pudessem contribuir para as investigações; e ainda forneci todas as senhas de acesso aos meus equipamentos eletrônicos.

Sem qualquer tipo de convocação ou intimação, fui para a delegacia no meu próprio carro, com o intuito de colaborar ao máximo com as investigações e prestar esclarecimentos perante a autoridade policial.

Estou e estarei, a todo momento, inteiramente à disposição da Justiça. Em respeito ao sigilo da investigação, sou impedido de expor detalhes. Mas reafirmo: não pratiquei nenhum ato de pedofilia. Este fato é de caráter estritamente pessoal, não tendo nenhum vínculo com as funções que exerço.

Quero dizer que o Judiciário tem meu total apoio e respeito para fazer seu trabalho, o qual é de extrema relevância para nossa sociedade.

Sou um homem de muita fé, caráter e, acima de tudo, respeito a Deus, razão pela qual em momento algum me omiti com a verdade junto às autoridades.

Como todo ser humano, tenho minhas limitações, fraquezas e posso ter agido de maneira a causar algum constrangimento aos envolvidos. A análise e o julgamento dos meus atos, agora, cabem ser feitas pelas autoridades competentes.

Mas de antemão, peço perdão por qualquer tipo de dano que posso ter causado.”

Halph Carvalho de OIiveira

IMPRIMIR