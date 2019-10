Redação Últimas Notícias

Um formiguense de cinco anos foi surpreendido com a realização de uma festa de aniversário por policiais militares.

Bruno Vinícius de Sá Fonseca é apaixonado pela Polícia Militar e, de acordo com a mãe dele, Sandra de Sá, ele adora se vestir de policial.

Conforme Sandra, a ideia de realizar a festa para a criança partiu do sargento Deive. “Durante um passeio escolar, o Bruno parou para conversar com o sargento que atuava em uma blitz. O policial decidiu então fazer essa surpresa para meu filho. Como o aniversário dele é no dia 22 de setembro e neste ano caiu em um domingo, a festa foi realizada na sexta”.

A celebração ocorreu na escola de Bruno, no Centro Educacional Conceição Maria de Almeida, no Engenho de Serra.

Sandra e o filho Bruno (Foto: Arquivo Pessoal)

Na sexta-feira passada (27) a Polícia Militar de Piumhi também realizou o sonho de um garoto de oito anos e participou da celebração de aniversário dele.