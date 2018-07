A Secretaria Municipal de Obras realizou, nesta semana, a reconstrução de uma ponte de madeira na comunidade rural de Baiões, conhecida como ponte “Chico Canoa”.

No dia 11 de julho, um caminhão carregado de lenha caiu da ponte, que cedeu logo em seguida.

Conforme informou o responsável pela Patrulha Mecanizada da Prefeitura, José Thiers, com a reconstrução, a ponte agora está mais alta e com um comprimento maior. “Ela agora mede oito metros de comprimento. Gastamos quatro vigas e cerca de 30 pranchões de madeira para refazê-la. Está segura e não tem contato com a água que passa por debaixo dela, como a outra ponte tinha”.