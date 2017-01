O esforço dos moradores que residem no entorno da Lagoa do Fundão e da diretoria do Country Clube, para salvar a lagoa, ao que parece, surtiu efeito. Na segunda-feira (16), o secretário de Infraestrutura, Arnaldo Gontijo, se reuniu com representantes da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) e solicitou auxílio para encontrar soluções rápidas para amenizar os problemas existentes e coibir o aparecimento de novos transtornos nas lagoas do Fundão e do Josino.

Na quarta-feira passada (11), membros da diretoria do Country se reuniram com o secretário para buscar uma solução para o problema da lagoa que enfrenta uma proliferação de plantas aquáticas. Sabidamente, o surgimento de determinada vegetação no leito dos rios e lagos, muita das vezes é um indicador de que agentes poluidores estão agindo e “matando” tais reservas de água.

No encontro, realizado no clube, precisamente às margens da lagoa, Arnaldo esteve acompanhado da diretora adjunta de Meio Ambiente, Giovana Borges e da chefe de divisão de fiscalização ambiental e bióloga do município, Vanessa Cristina Elias, conferiu de perto a situação do lago e se comprometeu com a diretoria do clube que irá monitorar a situação da lagoa e buscar soluções para conter a proliferação das plantas e manter a qualidade da água.

Na quinta-feira passada (12) o biogeógrafo Vladmyr Soares de Souza e o educador físico Américo Portela Neto (Netinho Portela) apresentaram, ao prefeito Eugênio Vilela, o projeto “Salve a Lagoa” e se colocaram à disposição para implantação. O jornal entrou em contato com a Prefeitura para saber o conteúdo do projeto de revitalização e se ele seria implantado, mas não obteve resposta.

No encontro com os representantes da Feam, Arnaldo também falou sobre a liberação ambiental e outros documentos de fundamental importância para o Aterro Sanitário. “O objetivo da administração é amenizar os problemas já existentes e coibir o aparecimento de outros novos problemas, beneficiando assim a população formiguense. Ambos os temas foram direcionados aos responsáveis técnicos para os devidos estudos específicos e posteriores tomadas de decisões práticas”, comentou Arnaldo.

Além do secretário, representaram a Prefeitura na reunião a diretora adjunta da Gestão Ambiental, Giovana Borges, e o responsável técnico do aterro sanitário, Felipe Basílio. Pela Feam, participaram os assessores da presidência do órgão, Gustavo Caetano e Renato Brandão. O assessor do Estado de Minas Gerais, Fernando Porto, também acompanhou o encontro.