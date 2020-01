Redação Últimas Notícias

A Secretaria de Obras, de Gestão Ambiental e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) iniciaram na manhã deste sábado (25), os reparos causados pela forte chuva registrada em Formiga. A informação foi divulgada pela Prefeitura por meio de nota.



Segundo a admistração municipal, o prefeito Eugênio Vilela, acompanhado de representantes das pastas, visitou, na manhã de hoje, os lugares críticos afetados pela chuva.



Alerta de enchente



No inicio da noite dessa sexta-feira (24) a Defesa Civil do município emitiu um alerta para o risco de enchente caso o volume intenso de chuva continuasse. Felizmente a precipitação abrandou durante a noite.

Ponte da Charqueada (Foto: WhatsApp/Reprodução)

Conforme a coordenadora da Defesa Civil, Vera Moreira, a possibilidade de enchente estava concentrada na região do Parque de Exposições. Na noite dessa sexta o local foi interditado.

O volume de chuva registrado nessa sexta foi maior do que o esperado. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) era de que o volume de chuva chegasse a 50 mm, mas conforme o 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros, Os dados da estação meteorológica do Inmet localizada em Formiga registrou um acúmulo de 116,8 mm, considerando o período de 00h até as 18h desta sexta.



O Cobom, a Defesa Civil e a Secretaria de Gestão Ambiental realizaram vistorias periódicas para verificar o volume dos rios e as áreas de risco geológico mapeadas.