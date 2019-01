Redação Últimas Notícias

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (25), o responsável pelo assassinato de Heitor Venâncio Vilela de 17 anos. O crime ocorreu no domingo passado (20), no bairro Ércio Rocha, em Formiga.

Segundo a Polícia, J.P.G.C. (conhecido como “Neguinho”) de 25 anos foi preso na residência de parentes no bairro Novo Horizonte. Ainda segundo a Polícia ele confessou o crime e informou que estava sendo ameaçado pela vítima.

Dias antes do crime, Heitor teria entrado na casa do suspeito, juntamente com outras pessoas, e o agredido fisicamente. Eles teriam tentado corta um tendão de um dos pés de J.P.G.C. O motivo da agressão seria porque o indivíduo era suspeito de ter roubado uma televisão em uma residência no bairro Tino Pereira.