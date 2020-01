A Polícia Militar prendeu nesse domingo (5), os suspeitos de envolvimento no homicídio de Paulo Vitor de Meneses, de 16 anos, e do furto de um GM/Monza.

Segundo a PM, Paulo Vitor foi morto por ter furtado o veículo no bairro onde os suspeitos residem. Ele foi agredido com capacetes, murros, chutes e pedras.

Um dos suspeitos do homicídio, K. A. S. de 20 anos, foi preso na residência dele. Ele informou aos militares que a vítima havia chegado ao local no veículo furtado e que teve início um atrito onde várias pessoas agrediram Paulo Vitor.

O outro suspeito do homicídio, W. V. R. também de 20 anos, está foragido. A PM prendeu ainda G. F. R., de 19 anos. Ele não teria participado das agressões, mas estava no local do crime.