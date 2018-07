O primeiro teste foi realizado no dia 3 de maio quando também foram aplicados as provas de corrida e exercícios físicos. De acordo com o chefe de instrução, subtenente Gelson Rodrigues de Souza, o terceiro e último teste será realizado em outubro.

Os testes contaram com o apoio do Corpo de Bombeiros do município.

Marcha de instrução

O cronograma de instrução conta ainda com três etapas da marcha de instrução. A primeira foi realizada no dia 23 de maio. Na ocasião, os atiradores percorreram quatro bairros do município totalizando um percurso de 8 km.

As outras duas marchas serão de 12 e 16 quilômetros.