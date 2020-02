Por Priscila Rocha – Últimas Notícias

O atleta formiguense Túlio da Silva venceu com uma boa diferença percentual de votos, o adversário Tyree White na disputa por uma vaga na famosa competição do basquete americano, State Farm Dark Horse Dunker 2020.



Com 30,92% a mais de votos o único representante do Brasil na Dark Horse passou para a segunda fase da disputa e competirá uma vaga na semifinal com outros oito atletas.



A votação popular foi encerrada nessa terça-feira (18). Túlio da Silva, do Missouri State University foi escolhido com 65,46% dos votos contra 34,54% de Tyree White, atleta do UL Monroe.



A votação para a próxima fase da disputa terá início as 12h desta quarta-feira (19) e ficará disponível até o dia 26 às 11h59. Quatro atletas seguirão na disputa.



De acordo com o regulamento da competição, serão computados um voto por disposto por dia. O resultado da segunda fase será divulgado no dia 27 quando começa a votação para a semifinal. A quarta fase ocorrerá entre os dias 6 e 13 de março quando será divulgado o vencedor da competição.

VOTE AQUI



O atacante escolhido será selecionado para competir no State Farm College Slam Dunk e no Campeonato de Três Pontos, evento que apresenta alguns dos melhores dunkers da faculdade e atiradores de três pontos do país.



Entre os oito atletas escolhidos para a próxima fase, Túlio obteve o maior número de votos, confira:



Túlio da Silva – Missouri State University: 65,46% dos votos

Josh Hawley – Tarleton State: 58,83% dos votos

Dakota Bennington – Eureka College: 57,53% dos votos

Shaun Kirk – UNC Pembroke: 55,29 dos votos

Danyon Hempy – College of Wooster: 53,68% dos votos

Wayne Stewart – Texas A&M Commerce: 53,67% dos votos

Emmanuel Egbuta – Tennessee State: 53,14% dos votos

Nate Bruneel – College of Idaho: 52,87% dos votos

Confrontos da 2ª fase:



Túlio da Silva x Wayne Stewart

Dakota Bennington x Emmanuel Egbuta

Danyon Hempy x Josh Hawley

Nate Bruneel x Shaun Kirk