Da Redação

Na tarde de sexta-feira (17), foi publicada no Últimas Notícias, matéria a respeito das providências que seriam tomadas pela Secretaria de Gestão Ambiental de Formiga após a denúncia feita pelo portal no mês passado sobre uma voçoroca localizada na Vila Padre Remaclo Foxius que se transformou em um lixão.

Reproduzindo informação repassada pelo setor de comunicação da Prefeitura, a matéria informava que além de trabalho de educação junto aos moradores e colocação de placas, não havia data para a limpeza da área, motivo maior para o descontentamento dos moradores de rua adjacente no bairro Rosário, que sofrem quando fogo é colocado no lixo e entulho despejados no barranco.

Ao ficar ciente da situação, o prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, entrou em contato com o editor do portal e informou que a limpeza da área será feita na próxima semana.