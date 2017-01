Da Redação

A Prefeitura definiu, na sexta-feira (27), as primeiras ações que serão realizadas para recuperar as lagoas do Josino e Fundão.

As medidas foram apresentadas por membros do Departamento de Gestão Ambiental ao prefeito Eugênio Vilela e ativistas ambientais da cidade. Entre as ações serão realizadas vistorias nas fossas e/ou esgoto das residências nos arredores das lagoas, monitoramento e análise das águas, dentre outros.

Proliferação de plantas aquáticas

As lagoas do Fundão e Josino foram tomadas por proliferação de plantas aquáticas. Em determinados locais, já cobriram grande parte das superfícies dos lagos. Sabidamente, o surgimento de determinada vegetação no leito dos rios e lagos, muita das vezes é um indicador de que agentes poluidores estão agindo e “matando” tais reservas de água.

No início do mês, membros da diretoria do Country Clube se reuniram com o secretário de Infraestrutura, Arnaldo Gontijo, para buscar uma solução para o problema das lagoas.

Um projeto de recuperação, intitulado “Salve a Lagoa” também foi entregue ao prefeito pelo biogeógrafo Vladmyr Soares de Souza e o educador físico Américo Portela Neto (Netinho Portela), que se colocaram à disposição para implantação.